"Самая маленькая". На Украине озвучили зарплату Зеленского
15:53 02.12.2025 (обновлено: 18:54 02.12.2025)
"Самая маленькая". На Украине озвучили зарплату Зеленского
"Самая маленькая". На Украине озвучили зарплату Зеленского
Месячная зарплата главы киевского режима Владимира Зеленского в 2024 году составляла 28 тысяч гривен (около 51 тысячи рублей), утверждает издание Hromadske.
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
"Самая маленькая". На Украине озвучили зарплату Зеленского

Hromadske: Зеленский получает официальную зарплату в 50 тысяч рублей в месяц

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Месячная зарплата главы киевского режима Владимира Зеленского в 2024 году составляла 28 тысяч гривен (около 51 тысячи рублей), утверждает издание Hromadske.
"Владимир Зеленский в 2024 году получал 28 тысяч гривен в месяц. Это в два раза меньше, чем средняя зарплата госслужащего по стране, а на высшей ступени государственной власти — это вообще самая маленькая зарплата", — говорится в материале.
Издание считает, что глава киевского режима имеет "неплохие накопления" после "успешной работы в бизнесе".
Согласно налоговой декларации, обнародованной в прошлом году, доход семьи Владимира Зеленского за 2023 год составил почти 12,5 миллиона гривен (более 316 тысяч долларов) — в основном за счет зарплаты, дохода от аренды и продажи военных облигаций.
Зеленский фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу в деле о коррупции в энергосфере, свидетельствует документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованный депутатом Рады Алексеем Гончаренко*. Следствие считает Миндича руководителем группы, которая получала и отмывала деньги по коррупционным схемам в энергетике. Суд на Украине заочно отправил его под стражу.
Издание Страна.ua сообщало, что во время суда по избранию меры пресечения одному из фигурантов коррупционного скандала на Украине прозвучало имя Владимира Зеленского. Издание отмечает, что на фрагментах аудиозаписей может быть и голос самого Зеленского. Пока эти записи не обнародованы, но не исключено, что это произойдет в будущем, подчеркнуло издание.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
