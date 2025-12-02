"Самая маленькая". На Украине озвучили зарплату Зеленского

Согласно налоговой декларации, обнародованной в прошлом году, доход семьи Владимира Зеленского за 2023 год составил почти 12,5 миллиона гривен (более 316 тысяч долларов) — в основном за счет зарплаты, дохода от аренды и продажи военных облигаций.

Издание Страна.ua сообщало, что во время суда по избранию меры пресечения одному из фигурантов коррупционного скандала на Украине прозвучало имя Владимира Зеленского. Издание отмечает, что на фрагментах аудиозаписей может быть и голос самого Зеленского. Пока эти записи не обнародованы, но не исключено, что это произойдет в будущем, подчеркнуло издание.