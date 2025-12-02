Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому поставили диагноз после его заявлений о ситуации на фронте - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 02.12.2025 (обновлено: 17:33 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/zelenskiy-2059249122.html
Зеленскому поставили диагноз после его заявлений о ситуации на фронте
Зеленскому поставили диагноз после его заявлений о ситуации на фронте - РИА Новости, 02.12.2025
Зеленскому поставили диагноз после его заявлений о ситуации на фронте
Владимир Зеленский находился в неадекватном состоянии, когда рассказывал о ситуации на фронте во время пресс-конференции в Париже, считает ирландский журналист... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:43:00+03:00
2025-12-02T17:33:00+03:00
в мире
красноармейск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
чей боуз
валерий герасимов
россия
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:81:3001:1769_1920x0_80_0_0_afbed33458a3b2d432f453ded342f9e8.jpg
https://ria.ru/20251202/mindich-2059195711.html
https://ria.ru/20251202/vstrecha-2059125358.html
https://ria.ru/20251202/zelenskiy-2059113929.html
красноармейск
россия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e26ae454395f62b6d0f52e360337e2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красноармейск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, чей боуз, валерий герасимов, россия, париж
В мире, Красноармейск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Чей Боуз, Валерий Герасимов, Россия, Париж, Специальная военная операция на Украине
Зеленскому поставили диагноз после его заявлений о ситуации на фронте

Боуз считает, что Зеленский был "под кайфом", когда говорил о ситуации на фронте

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский находился в неадекватном состоянии, когда рассказывал о ситуации на фронте во время пресс-конференции в Париже, считает ирландский журналист Чей Боуз, свое мнение он выразил на платформе X.
"Он под кайфом?" — задался вопросом Боуз.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
У Миндича есть информация, дискредитирующая Зеленского, считает эксперт
Вчера, 13:57
Журналист привел в пример отрывок речи Зеленского, где тот заявил о якобы успехах ВСУ в Купянске и Красноармейске.
"Глава преступного синдиката и диктатор явно сходит с ума или ему лгут его "генералы", — заключил Боуз.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже. 1 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона
Вчера, 10:23
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время доклада президенту Владимиру Путину 1 декабря сообщил об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике. Министр обороны Андрей Белоусов отметил, город имеет стратегическое значение и обеспечивает условия для дальнейшего продвижения группировки войск.
Также в докладе президенту Герасимов подчеркнул, что ВСУ не могут уйти на юг по левому берегу реки Оскол у Купянска из-за плотной обороны российской армии.
Владимир Зеленский во время прибытия в Ирландию. 1 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На Западе рассказали, что сегодня произойдет с Зеленским в Ирландии
Вчера, 09:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЧей БоузВалерий ГерасимовРоссияПариж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала