На Западе рассказали, что сегодня произойдет с Зеленским в Ирландии
На Западе рассказали, что сегодня произойдет с Зеленским в Ирландии
Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования НАБУ, предположил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в... РИА Новости, 02.12.2025
Кошкович: Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования НАБУ