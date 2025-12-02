Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, что сегодня произойдет с Зеленским в Ирландии - РИА Новости, 02.12.2025
09:28 02.12.2025 (обновлено: 09:43 02.12.2025)
На Западе рассказали, что сегодня произойдет с Зеленским в Ирландии
На Западе рассказали, что сегодня произойдет с Зеленским в Ирландии - РИА Новости, 02.12.2025
На Западе рассказали, что сегодня произойдет с Зеленским в Ирландии
Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования НАБУ, предположил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в... РИА Новости, 02.12.2025
в мире
ирландия
украина
владимир зеленский
андрей ермак
золтан кошкович
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
ирландия
украина
в мире, ирландия, украина, владимир зеленский, андрей ермак, золтан кошкович, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Ирландия, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Золтан Кошкович, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
На Западе рассказали, что сегодня произойдет с Зеленским в Ирландии

Кошкович: Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования НАБУ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования НАБУ, предположил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В шаге от катастрофы. Чем Украина может ответить Трампу
08:00
Эксперт также считает, что в Ирландии могут совершить провокацию против Зеленского с целью продолжения конфликта на Украине.
В прошлую пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. Как передало агентство Укринформ, сотрудники бюро после обысков обвинений никому не предъявили.
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, которое было принято.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Депутат Рады сообщил о скорой отставке Зеленского
01:31
 
В миреИрландияУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакЗолтан КошковичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
