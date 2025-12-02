Зеленский вновь попросил США о встрече с Трампом

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном вновь попросил США о встрече с американским лидером Дональдом Трампом, рассчитывая обсудить с ним вопросы урегулирования конфликта на Украине после поездки спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

В офисе Зеленского ранее высказывали надежду на его встречу с Трампом ориентировочно 27 ноября. Президент США говорил, что такой контакт возможен, когда будет достигнута договоренность об урегулировании конфликта на Украине . Издание Financial Times писало, что окружение Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, опасаясь новой ссоры с американским президентом, что может испортить ход переговоров по предлагаемому США мирному плану. Переговоры по урегулированию состоялись 30 ноября во Флориде на уровне делегаций: американскую возглавлял госсекретарь Марко Рубио , украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны ( СНБО ) Украины Рустем Умеров

Владимира Путина с "Понимаю, что... США получат реакцию российской стороны. После этого (встречи президента РФ Уиткоффом - ред.), думаю, мы увидим, где мы находимся. Потом у нас есть дискуссии с европейскими партнерами и ждем дискуссии с президентом США по ключевым аспектам, которые очень непростые", - сказал Зеленский на брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном , который транслировал YouTube-канал его офиса.

Ключевыми аспектами он назвал территориальный вопрос, восстановление и гарантии безопасности для Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Уиткоффом запланирована на вторник.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.