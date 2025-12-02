Три новых завода на 1,5 млрд руб построят инвесторы в ОЭЗ "Новгородская"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Три компании начнут строительство новых заводов на территории особой экономической зоны "Новгородская" в ближайшее время, объем инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей, рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что четыре года назад на месте ОЭЗ "Новгородская" была пустая территория. Сегодня это современная промышленная площадка с дорогами, инженерными сетями и таможенной зоной. Построен производственный корпус на 38 тысяч квадратных метров и индустриально-технологический парк.

"Всего в ОЭЗ — 15 резидентов. Восемь резидентов уже запустили производство, они создали почти 650 рабочих мест, инвестировали 3,8 миллиарда рублей. В ближайшее время три компании начнут строительство новых заводов — это дополнительные рабочие места и почти 1,5 миллиарда инвестиций… Продолжаем расширять территорию и открывать новые возможности для инвесторов", - рассказал Дронов.

Он отметил, что резиденты пользуются налоговыми и таможенными льготами, что делает площадку одной из самых привлекательных для промышленного развития. За короткое время она стала реальной точкой роста региона — результат совместной работы правительства области и управляющей компании, добавил глава региона.