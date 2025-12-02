https://ria.ru/20251202/zaschita-2059085637.html
Защита просит проверить состояние здоровья миллиардера Сулейманова
Защита просит проверить состояние здоровья миллиардера Сулейманова
Защита просит проверить состояние здоровья миллиардера Сулейманова
Защита просит проверить состояние здоровья миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Защита просит проверить состояние здоровья миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Защита подала следствию ходатайство о проведении медицинского освидетельствования, но пока не получила на него ответа", - сказано в документе.
Там отмечается, что адвокаты опасаются за состояние своего подзащитного, который в прошлом перенес инфаркт миокарда и несколько дней после него провел в коме, страдает ишемической болезнью сердца. По мнению защиты, здоровье не позволяет содержать его в СИЗО. В справке же из медсанчасти изолятора указано, что состояние здоровья у Сулейманова
удовлетворительное.
Басманный суд Москвы
арестовал Сулейманова в начале октября, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.
Сулейманову, как говорится в судебных материалах, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, вменяют причастность к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером IT-компании".