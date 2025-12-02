Рейтинг@Mail.ru
Защита просит проверить состояние здоровья миллиардера Сулейманова
03:34 02.12.2025
Защита просит проверить состояние здоровья миллиардера Сулейманова
2025
Новости
происшествия, москва, ибрагим сулейманов
Происшествия, Москва, Ибрагим Сулейманов
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Защита просит проверить состояние здоровья миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Защита подала следствию ходатайство о проведении медицинского освидетельствования, но пока не получила на него ответа", - сказано в документе.
Там отмечается, что адвокаты опасаются за состояние своего подзащитного, который в прошлом перенес инфаркт миокарда и несколько дней после него провел в коме, страдает ишемической болезнью сердца. По мнению защиты, здоровье не позволяет содержать его в СИЗО. В справке же из медсанчасти изолятора указано, что состояние здоровья у Сулейманова удовлетворительное.
Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова в начале октября, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.
Сулейманову, как говорится в судебных материалах, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, вменяют причастность к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером IT-компании".
