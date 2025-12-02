Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление об Украине и ядерном оружии - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 02.12.2025 (обновлено: 16:47 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/zapad-2059144150.html
На Западе сделали заявление об Украине и ядерном оружии
На Западе сделали заявление об Украине и ядерном оружии - РИА Новости, 02.12.2025
На Западе сделали заявление об Украине и ядерном оружии
Украина вместе с Великобританией и Францией разрабатывает ядерное оружие, заявил в соцсети X основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:26:00+03:00
2025-12-02T16:47:00+03:00
в мире
украина
великобритания
франция
сергей лавров
обсе
мирный план сша по украине
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_301a28077cae40d2642d91078dca9138.jpg
https://ria.ru/20251201/zaluzhnyy-2058836546.html
https://ria.ru/20251201/zaluzhnyy-2059054741.html
украина
великобритания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cf28804addd346f4c63bc23cfac614b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, франция, сергей лавров, обсе, мирный план сша по украине, nbc, megaupload, ким дотком (шмитц)
В мире, Украина, Великобритания, Франция, Сергей Лавров, ОБСЕ, Мирный план США по Украине, NBC, Megaupload, Ким Дотком (Шмитц)
На Западе сделали заявление об Украине и ядерном оружии

Дотком: Украина разрабатывает ядерное оружие с помощью Франции и Британии

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украина вместе с Великобританией и Францией разрабатывает ядерное оружие, заявил в соцсети X основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
"Украина разрабатывает ядерное оружие с помощью Великобритании и Франции", — утверждает он.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе
1 декабря, 08:42
Дотком отказался раскрывать, откуда у него эти данные, но добавил, что Киев "скоро проведет ядерное испытание".
В августе глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного оружия.
Министр также подчеркнул, что документ сопровождался декларацией об уважении прав человека и принципов ОБСЕ, которую нарушили те, кто пришел к власти на Украине в 2014 году.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Залужный опубликовал пост с намеком после слов о ядерном оружии
1 декабря, 23:01
 
В миреУкраинаВеликобританияФранцияСергей ЛавровОБСЕМирный план США по УкраинеNBCMegauploadКим Дотком (Шмитц)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала