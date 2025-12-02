https://ria.ru/20251202/zapad-2059144150.html
На Западе сделали заявление об Украине и ядерном оружии
На Западе сделали заявление об Украине и ядерном оружии - РИА Новости, 02.12.2025
На Западе сделали заявление об Украине и ядерном оружии
Украина вместе с Великобританией и Францией разрабатывает ядерное оружие, заявил в соцсети X основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:26:00+03:00
2025-12-02T11:26:00+03:00
2025-12-02T16:47:00+03:00
в мире
украина
великобритания
франция
сергей лавров
обсе
мирный план сша по украине
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_301a28077cae40d2642d91078dca9138.jpg
https://ria.ru/20251201/zaluzhnyy-2058836546.html
https://ria.ru/20251201/zaluzhnyy-2059054741.html
украина
великобритания
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cf28804addd346f4c63bc23cfac614b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, франция, сергей лавров, обсе, мирный план сша по украине, nbc, megaupload, ким дотком (шмитц)
В мире, Украина, Великобритания, Франция, Сергей Лавров, ОБСЕ, Мирный план США по Украине, NBC, Megaupload, Ким Дотком (Шмитц)
На Западе сделали заявление об Украине и ядерном оружии
Дотком: Украина разрабатывает ядерное оружие с помощью Франции и Британии