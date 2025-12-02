Рейтинг@Mail.ru
Заморозки вернулись в столичный регион минувшей ночью, заявил синоптик - РИА Новости, 02.12.2025
07:43 02.12.2025
Заморозки вернулись в столичный регион минувшей ночью, заявил синоптик
Заморозки вернулись в столичный регион минувшей ночью, заявил синоптик - РИА Новости, 02.12.2025
Заморозки вернулись в столичный регион минувшей ночью, заявил синоптик
Заморозки вернулись в столичный регион минувшей ночью, а вместе с ними - туманы и гололед, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.12.2025
Заморозки вернулись в столичный регион минувшей ночью, заявил синоптик

Синоптик Леус: заморозки вернулись в столичный регион минувшей ночью

Зима в Москве
Зима в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Зима в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заморозки вернулись в столичный регион минувшей ночью, а вместе с ними - туманы и гололед, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшей ночью в столицу после почти недельного перерыва вернулись заморозки. Прошедшей ночью, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум (температуры - ред.) составил ноль градусов. На других метеостанциях мегаполиса минимальные термометры показывали от плюс 0,2 градуса на Балчуге до минус 0,9 градуса в Бутово. В Новой Москве столбики термометров опускались до минус 0,9 (градуса - ред.)", -написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что отрицательные температуры наблюдались и в Московской области. Лишь в Коломне и Воскресенске минимальная температура оказалась положительной и составила плюс 0,1 градуса, а самой холодной точкой Подмосковья стала Шаховская - там температура опускалась до минус одного градуса.
"В такой ситуации обилие влаги в воздухе привело к ее конденсации и образованию очагов туманов с видимостью до 500 метров. А в Домодедово вот уже более четырех часов отмечается образование гололедного явления - замерзающей мороси", - уточнил Леус.
Специалист подчеркнул, что сильного потепления сегодня не ожидается: температура лишь немного превысит нулевую отметку, термометры покажут от нуля до двух градусов, что вызовет довольно стойкие туманы. Их рассеивание ожидается около полудня, а вечером местами вновь прогнозируется образование туманов и ухудшение видимости до 300-600 метров.
"Ближайшей ночью в столичном регионе температура вновь уйдет в зону заморозков: в Москве ожидается около нуля, по области - минус два - плюс один", - добавил Леус.
