Заморозки вернулись в столичный регион минувшей ночью, заявил синоптик

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заморозки вернулись в столичный регион минувшей ночью, а вместе с ними - туманы и гололед, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Специалист подчеркнул, что сильного потепления сегодня не ожидается: температура лишь немного превысит нулевую отметку, термометры покажут от нуля до двух градусов, что вызовет довольно стойкие туманы. Их рассеивание ожидается около полудня, а вечером местами вновь прогнозируется образование туманов и ухудшение видимости до 300-600 метров.