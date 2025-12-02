Рейтинг@Mail.ru
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/zaderzhka-2059094530.html
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов - РИА Новости, 02.12.2025
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел в пункт назначения с задержкой почти на 30 часов, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T06:49:00+03:00
2025-12-02T06:49:00+03:00
вьетнам
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
https://ria.ru/20251121/pulkovo-2056503597.html
вьетнам
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Вьетнам, Красноярск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов

Рейс "ВьетДжет Эйр" вылетел из Красноярска с задержкой почти на 30 часов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел в пункт назначения с задержкой почти на 30 часов, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.
"Самолет во Вьетнам вылетел сегодня в 04.17 (00.17 мск - ред) - задержка рейса составила почти 30 часов. Пострадавшими оказались более 300 пассажиров", - говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора готовят проект претензии о нарушении прав потребителей, который адресно будет направлен пострадавшим и размещен на официальном сайте.
Красноярская транспортная прокуратура в связи с задержкой авиарейса авиакомпании "ВьетДжет Эйр" организовала проверку соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Рейс из Петербурга в Дубай задержали из-за технической неполадки
21 ноября, 09:01
 
ВьетнамКрасноярскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала