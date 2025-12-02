https://ria.ru/20251202/zaderzhka-2059094530.html
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел с задержкой почти на 30 часов
Рейс из Красноярска во Вьетнам вылетел в пункт назначения с задержкой почти на 30 часов, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.12.2025
