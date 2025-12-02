Экс-замглавы ЦНИИмаша ушел на СВО штурмовиком

https://ria.ru/20251202/yudakov-2059361220.html
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший заместитель директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Иван Юдаков, ранее обвиненный в получении особо крупной взятки и мошенничестве, ушел на СВО штурмовиком, сообщил РИА Новости про адвокат Рафаиль Абубикеров.
«
"С октября он находится на передовой в составе штурмового батальона", - рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что сейчас производство по делу в отношении Юдакова, как указано в материалах, приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Юдакову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и получении особо крупной взятки, а другому фигуранту дела предпринимателю Михаилу Шторму – только в мошенничестве в особо крупном размере. Дело поступило в Мещанский суд Москвы
для рассмотрения по существу в конце лета, по нему прошло несколько судебных заседаний.
Как сообщали СМИ, сумма хищений по делу составляла более 100 миллионов рублей.