Экс-замглавы ЦНИИмаша ушел на СВО штурмовиком

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший заместитель директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Иван Юдаков, ранее обвиненный в получении особо крупной взятки и мошенничестве, ушел на СВО штурмовиком, сообщил РИА Новости про адвокат Рафаиль Абубикеров.

"С октября он находится на передовой в составе штурмового батальона", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сейчас производство по делу в отношении Юдакова, как указано в материалах, приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.