Экс-замглавы ЦНИИмаша ушел на СВО штурмовиком - РИА Новости, 02.12.2025
21:03 02.12.2025
Экс-замглавы ЦНИИмаша ушел на СВО штурмовиком
Экс-замглавы ЦНИИмаша ушел на СВО штурмовиком - РИА Новости, 02.12.2025
Экс-замглавы ЦНИИмаша ушел на СВО штурмовиком
Бывший заместитель директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Иван Юдаков, ранее обвиненный в получении особо крупной... РИА Новости, 02.12.2025
Новости
происшествия, москва, цниимаш
Происшествия, Москва, ЦНИИМАШ
Экс-замглавы ЦНИИмаша ушел на СВО штурмовиком

Бывший заместитель директора ЦНИИмаш Иван Юдаков ушел на СВО штурмовиком

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бывший заместитель директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Иван Юдаков, ранее обвиненный в получении особо крупной взятки и мошенничестве, ушел на СВО штурмовиком, сообщил РИА Новости про адвокат Рафаиль Абубикеров.
«
"С октября он находится на передовой в составе штурмового батальона", - рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что сейчас производство по делу в отношении Юдакова, как указано в материалах, приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Юдакову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и получении особо крупной взятки, а другому фигуранту дела предпринимателю Михаилу Шторму – только в мошенничестве в особо крупном размере. Дело поступило в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу в конце лета, по нему прошло несколько судебных заседаний.
Как сообщали СМИ, сумма хищений по делу составляла более 100 миллионов рублей.
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии
17 апреля, 12:56
 
