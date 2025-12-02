https://ria.ru/20251202/yandeks-2059225068.html
"Яндекс Маркет" тестирует сниженную комиссию для продавцов
"Яндекс Маркет" тестирует сниженную комиссию для продавцов
"Яндекс Маркет" тестирует сниженную комиссию за размещение для продавцов на площадке, а также ограничивает применение собственных скидок, рассказали РИА Новости РИА Новости, 02.12.2025
«Яндекс Маркет» тестирует сниженную комиссию за размещение для продавцов
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Яндекс Маркет" тестирует сниженную комиссию за размещение для продавцов на площадке, а также ограничивает применение собственных скидок, рассказали РИА Новости в компании.
"Яндекс Маркет" начнет тестировать новую модель работы с продавцами. Маркетплейс установит сниженную комиссию за размещение и ограничит применение собственных скидок. Теперь партнеры получат больше контроля и предсказуемости на площадке и смогут сами решать, куда направить средства - например, в цены или рекламу, чтобы сделать свое предложение более конкурентоспособным", - сказали в компании.
Так, в рамках эксперимента новая бизнес-модель будет протестирована для предложений в разделе "Товары для красоты". Если продавец хранит товар на складе компании, то комиссия будет составлять 5%. А если он продает со своего склада, то комиссия составит 12%. Ранее максимальный уровень комиссий в категории достигал 48%.
Компания проанализирует итоги эксперимента и в случае позитивных результатов масштабирует модель на все остальные категории в первой половине 2026 года, отметили там.
"Мы слышим запрос продавцов, предлагаем им сотрудничать по-новому - низкая комиссия, максимальный контроль над ценой их товара. Рассчитываем, что отношения будут прозрачными и предсказуемыми", - прокомментировал финансовый директор "Яндекс Маркета" Владислав Склянов.