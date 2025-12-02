Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс Маркет" тестирует сниженную комиссию для продавцов - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/yandeks-2059225068.html
"Яндекс Маркет" тестирует сниженную комиссию для продавцов
"Яндекс Маркет" тестирует сниженную комиссию для продавцов - РИА Новости, 02.12.2025
"Яндекс Маркет" тестирует сниженную комиссию для продавцов
"Яндекс Маркет" тестирует сниженную комиссию за размещение для продавцов на площадке, а также ограничивает применение собственных скидок, рассказали РИА Новости РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:51:00+03:00
2025-12-02T14:51:00+03:00
яндекс.маркет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736495985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ff47c5940e0ba3dcd96e4dae8537e55.jpg
https://ria.ru/20251107/market-2053365872.html
https://realty.ria.ru/20250411/sklad-2010648995.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736495985_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7828219d6749244a098c7a709b14386e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
яндекс.маркет
Яндекс.Маркет
"Яндекс Маркет" тестирует сниженную комиссию для продавцов

«Яндекс Маркет» тестирует сниженную комиссию за размещение для продавцов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛогистический центр "Яндекс.Маркет"
Логистический центр Яндекс.Маркет - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логистический центр "Яндекс.Маркет". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Яндекс Маркет" тестирует сниженную комиссию за размещение для продавцов на площадке, а также ограничивает применение собственных скидок, рассказали РИА Новости в компании.
"Яндекс Маркет" начнет тестировать новую модель работы с продавцами. Маркетплейс установит сниженную комиссию за размещение и ограничит применение собственных скидок. Теперь партнеры получат больше контроля и предсказуемости на площадке и смогут сами решать, куда направить средства - например, в цены или рекламу, чтобы сделать свое предложение более конкурентоспособным", - сказали в компании.
Девушка распаковывает посылку - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
ИИ-агент для помощи с выбором товаров появился на "Яндекс Маркете"
7 ноября, 10:52
Так, в рамках эксперимента новая бизнес-модель будет протестирована для предложений в разделе "Товары для красоты". Если продавец хранит товар на складе компании, то комиссия будет составлять 5%. А если он продает со своего склада, то комиссия составит 12%. Ранее максимальный уровень комиссий в категории достигал 48%.
Компания проанализирует итоги эксперимента и в случае позитивных результатов масштабирует модель на все остальные категории в первой половине 2026 года, отметили там.
"Мы слышим запрос продавцов, предлагаем им сотрудничать по-новому - низкая комиссия, максимальный контроль над ценой их товара. Рассчитываем, что отношения будут прозрачными и предсказуемыми", - прокомментировал финансовый директор "Яндекс Маркета" Владислав Склянов.
Логистический центр Яндекс.Маркет в логопарке Софьино на Новорязанском шоссе в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
"Яндекс Маркет" арендовал складские площади в логопарке "Южные врата"
11 апреля, 10:56
 
Яндекс.Маркет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала