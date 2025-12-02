https://ria.ru/20251202/yamal-2059301295.html
На Ямале открылся тридцатый детский сад за последние семь лет
На Ямале открылся тридцатый детский сад за последние семь лет
На Ямале открылся тридцатый детский сад за последние семь лет
Тридцатый детский сад открылся на Ямале за последние 7 лет, в новое учреждение пошли маленькие жители Тарко-Сале, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:46:00+03:00
2025-12-02T17:46:00+03:00
2025-12-02T17:46:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
тарко-сале
дмитрий артюхов
новатэк
ямал, тарко-сале, дмитрий артюхов, новатэк
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Тарко-Сале, Дмитрий Артюхов, Новатэк
САЛЕХАРД, 2 дек – РИА Новости. Тридцатый детский сад открылся на Ямале за последние 7 лет, в новое учреждение пошли маленькие жители Тарко-Сале, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"В Тарко-Сале открыли тридцатый за последние семь лет детский сад на Ямале. Здесь всё продумано до мелочей. Оригинальный дизайн, много света и пространства. Вместо коридоров – большие трансформируемые холлы и игровые центры на любой вкус. Изюминка – горка со второго этажа, по которой дети будут возвращаться домой", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, новый детский сад под названием "Новатория" открылся в микрорайоне Южный. Дошкольное учреждение было построено при поддержке компании "Новатэк". Также рядом с детским садом возводится школа, что создаст единое и гармоничное пространство для детства в этом районе.
По данным правительства округа, особенность детского сада – отказ от традиционной коридорной системы и использование нестандартных планировочных решений. Атриум оформлен в тематике "Шервудский лес" и включает зоны уединения, обсерваторию, лекторий и зимний сад с живыми растениями. Музыкальный зал трансформируется в амфитеатр для проведения мероприятий.
Группы для детей выделены в отдельные блоки: на первом этаже – для младшего возраста, а на втором – для старших. Все игровые пространства организованы в формате коворкинга, что позволяет детям разных возрастов взаимодействовать друг с другом. Дополнительно в детском саду имеются бассейн, инфракрасная солевая сауна, а также предусмотрено обучение робототехнике, столярному делу и шитью. Кроме того, в саду есть свой планетарий, уточняют в региональном правительстве.