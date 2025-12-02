Рейтинг@Mail.ru
На Ямале открылся тридцатый детский сад за последние семь лет
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:46 02.12.2025
На Ямале открылся тридцатый детский сад за последние семь лет
Тридцатый детский сад открылся на Ямале за последние 7 лет, в новое учреждение пошли маленькие жители Тарко-Сале, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 02.12.2025
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
тарко-сале
дмитрий артюхов
новатэк
ямал
тарко-сале
На Ямале открылся тридцатый детский сад за последние семь лет

Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Детский сад. Архивное фото
САЛЕХАРД, 2 дек – РИА Новости. Тридцатый детский сад открылся на Ямале за последние 7 лет, в новое учреждение пошли маленькие жители Тарко-Сале, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"В Тарко-Сале открыли тридцатый за последние семь лет детский сад на Ямале. Здесь всё продумано до мелочей. Оригинальный дизайн, много света и пространства. Вместо коридоров – большие трансформируемые холлы и игровые центры на любой вкус. Изюминка – горка со второго этажа, по которой дети будут возвращаться домой", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
Салехард - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Очередные дома готовятся к сдаче на Ямале для переселенцев из ветхого жилья
1 декабря, 16:32
По словам губернатора, новый детский сад под названием "Новатория" открылся в микрорайоне Южный. Дошкольное учреждение было построено при поддержке компании "Новатэк". Также рядом с детским садом возводится школа, что создаст единое и гармоничное пространство для детства в этом районе.
По данным правительства округа, особенность детского сада – отказ от традиционной коридорной системы и использование нестандартных планировочных решений. Атриум оформлен в тематике "Шервудский лес" и включает зоны уединения, обсерваторию, лекторий и зимний сад с живыми растениями. Музыкальный зал трансформируется в амфитеатр для проведения мероприятий.
Группы для детей выделены в отдельные блоки: на первом этаже – для младшего возраста, а на втором – для старших. Все игровые пространства организованы в формате коворкинга, что позволяет детям разных возрастов взаимодействовать друг с другом. Дополнительно в детском саду имеются бассейн, инфракрасная солевая сауна, а также предусмотрено обучение робототехнике, столярному делу и шитью. Кроме того, в саду есть свой планетарий, уточняют в региональном правительстве.
Губернатор Ямала обсудил развитие Ямальского района с главой муниципалитета
Губернатор Ямала обсудил развитие Ямальского района с главой муниципалитета
Вчера, 14:23
 
