На Ямале открылся тридцатый детский сад за последние семь лет

САЛЕХАРД, 2 дек – РИА Новости. Тридцатый детский сад открылся на Ямале за последние 7 лет, в новое учреждение пошли маленькие жители Тарко-Сале, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"В Тарко-Сале открыли тридцатый за последние семь лет детский сад на Ямале. Здесь всё продумано до мелочей. Оригинальный дизайн, много света и пространства. Вместо коридоров – большие трансформируемые холлы и игровые центры на любой вкус. Изюминка – горка со второго этажа, по которой дети будут возвращаться домой", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, новый детский сад под названием "Новатория" открылся в микрорайоне Южный. Дошкольное учреждение было построено при поддержке компании "Новатэк". Также рядом с детским садом возводится школа, что создаст единое и гармоничное пространство для детства в этом районе.

По данным правительства округа, особенность детского сада – отказ от традиционной коридорной системы и использование нестандартных планировочных решений. Атриум оформлен в тематике "Шервудский лес" и включает зоны уединения, обсерваторию, лекторий и зимний сад с живыми растениями. Музыкальный зал трансформируется в амфитеатр для проведения мероприятий.