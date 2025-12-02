Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала обсудил развитие Ямальского района с главой муниципалитета
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:23 02.12.2025
Губернатор Ямала обсудил развитие Ямальского района с главой муниципалитета
Губернатор Ямала обсудил развитие Ямальского района с главой муниципалитета - РИА Новости, 02.12.2025
Губернатор Ямала обсудил развитие Ямальского района с главой муниципалитета
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел встречу с новым главой Ямальского района Артемом Чулановым, на которой они обсудили социальное развитие в районе,... РИА Новости, 02.12.2025
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямальский район
арктика
дмитрий артюхов
газпром нефть
ямал
ямальский район
арктика
Губернатор Ямала обсудил развитие Ямальского района с главой муниципалитета

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 2 дек – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел встречу с новым главой Ямальского района Артемом Чулановым, на которой они обсудили социальное развитие в районе, строительство жилья, модернизацию инфраструктуры и вопросы оленеводства, сообщает правительство округа.
По данным регионального правительства, Артем Чуланов вступил в должность главы Ямальского района месяц назад. На встрече он сообщил губернатору, что в районе проживают около 17 тысяч человек, две трети из которых составляют представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Развитие социальной инфраструктуры является одним из главных направлений работы администрации района. Так, в поселке Яр-Сале продолжается строительство шестого спального корпуса школы-интерната на 200 мест. Здесь также появится подготовительная группа к школе для детей тундровиков, не посещавших ранее детские сады.
Кроме того, ведется активное строительство детского сада на 120 мест в поселке Мыс Каменный. Там же планируется открытие новой библиотеки и небольшого музея истории Ямала.
"Ямальский район активно развивается. Яр-Сале возглавляет рейтинг устойчивого развития небольших населенных пунктов Арктики, что говорит о высоком качестве жизни в райцентре. В этом заслуга не только районной команды, но и наших партнеров – компаний ТЭК. Благодаря сотрудничеству на территории появляется множество современных объектов. Один из примеров – детский сад в Мысе Каменном, который откроется уже в следующем году. Он строится при поддержке компании "Газпромнефть Ямал", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
В Ямальском районе, как и на всём Ямале, отмечают в региональном правительстве, продолжается расселение аварийного жилого фонда. За последние семь лет жилье было улучшено для более 600 семей. Сейчас идет активная стройка семи многоквартирных домов на 270 новых квартир. Артем Чуланов также акцентировал внимание на модернизации коммунальной сферы. В этом году было завезено более 20 тысяч тонн топлива на зимний период. Также проведены масштабные работы по модернизации инфраструктуры, включая замену шести дизель-генераторных установок и капитальный ремонт котельных.
Кроме того, в начале месяца в районе стартовала убойная кампания, открылись убойные комплексы на фактории Юрибей, в Яр-Сале и Сеяхе. В этом сезоне планируется заготовить порядка 1200 тонн оленины, что на 100 тонн больше, чем в прошлом году, уточнили в правительстве округа.
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямальский район, Арктика, Дмитрий Артюхов, Газпром нефть
 
 
