ВТБ подписал два соглашения на полях форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банк ВТБ подписал соглашения в рамках 16-го Инвестиционного форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!", документы о сотрудничестве подписаны с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) и Республикой Саха (Якутия), сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Документ подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор АО "ОДК" Александр Грачев.

При финансовой поддержке банка реализованы стратегически важные для отечественного двигателестроения проекты, направленные на создание и производство современной высокотехнологичной продукции, а также ее продвижению на зарубежные рынки.

"Основой стратегического партнерства ВТБ и ОДК является многолетний успешный опыт нашего участия в ключевых для страны проектах ОДК. Банк ВТБ глубоко погружен в специфику работы партнера, способен оперативно решать самые сложные задачи, тонко настраивать под клиента новые продукты, находить возможности для наращивания экспортного потенциала корпорации", – приводит пресс-служба слова Лукьяненко.

Банк и Республика Саха (Якутия) будут реализовывать проекты развития инфраструктуры Северного морского пути. Соглашение подписали Лукьяненко и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков.

Документ определяет намерения сторон по реализации проектов развития Северного морского пути, в том числе создания транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры на территории самого крупного региона Российской Федерации — Якутии.