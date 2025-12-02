Рейтинг@Mail.ru
ВТБ подписал два соглашения на полях форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
18:37 02.12.2025
ВТБ подписал два соглашения на полях форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
ВТБ подписал два соглашения на полях форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
арктика
россия
объединенная двигателестроительная корпорация
арктика
россия
Новости
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Арктика, Россия, Объединенная двигателестроительная корпорация
ВТБ подписал два соглашения на полях форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банк ВТБ подписал соглашения в рамках 16-го Инвестиционного форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!", документы о сотрудничестве подписаны с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) и Республикой Саха (Якутия), сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Документ подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и генеральный директор АО "ОДК" Александр Грачев.
При финансовой поддержке банка реализованы стратегически важные для отечественного двигателестроения проекты, направленные на создание и производство современной высокотехнологичной продукции, а также ее продвижению на зарубежные рынки.
"Основой стратегического партнерства ВТБ и ОДК является многолетний успешный опыт нашего участия в ключевых для страны проектах ОДК. Банк ВТБ глубоко погружен в специфику работы партнера, способен оперативно решать самые сложные задачи, тонко настраивать под клиента новые продукты, находить возможности для наращивания экспортного потенциала корпорации", – приводит пресс-служба слова Лукьяненко.
Банк и Республика Саха (Якутия) будут реализовывать проекты развития инфраструктуры Северного морского пути. Соглашение подписали Лукьяненко и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков.
Документ определяет намерения сторон по реализации проектов развития Северного морского пути, в том числе создания транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры на территории самого крупного региона Российской Федерации — Якутии.
"Развитие Арктики — один из стратегических приоритетов государственной политики России. ВТБ, являясь лидером по объемам финансирования проектов в Арктической зоне, направляет значительные средства на модернизацию инфраструктуры СМП, строительство объектов промышленности и энергетики. Уверен, что соглашение послужит основой для реализации новых проектов и будет способствовать ускоренному экономическому развитию Республики Саха (Якутия)", ­– сказал Лукьяненко.
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Арктика, Россия, Объединенная двигателестроительная корпорация
 
 
Версия 2023.1 Beta
