ВТБ: предприятия госсектора наращивают выручку

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ключевые предприятия госсектора в текущих условиях чувствуют себя уверенно, в частности, крупнейшие госкорпорации за счет диверсификации своего бизнеса продолжают наращивать объемы выручки, получаемой от реализации российских и зарубежных проектов, сообщил на Инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

Он отметил, что банк активно развивает сотрудничество с предприятиями базовых отраслей и госсектора. Приоритетное внимание уделяется поддержке отечественных компаний, осуществляющих поставку на экспорт уникальной высокотехнологичной продукции, заслуженно завоевавшей мировые рынки.

Помимо этого, банк финансирует крупнейшие контракты по поставке российских двигателей производства Объединенной двигателестроительной корпорации. Также он выступает ключевым партнером флагманов автомобилестроения.