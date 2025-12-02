Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: предприятия госсектора наращивают выручку
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
14:33 02.12.2025
ВТБ: предприятия госсектора наращивают выручку
Ключевые предприятия госсектора в текущих условиях чувствуют себя уверенно, в частности, крупнейшие госкорпорации за счет диверсификации своего бизнеса... РИА Новости, 02.12.2025
экономика
экономика
ВТБ: предприятия госсектора наращивают выручку

ВТБ: предприятия из государственного сектора наращивают выручку

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ключевые предприятия госсектора в текущих условиях чувствуют себя уверенно, в частности, крупнейшие госкорпорации за счет диверсификации своего бизнеса продолжают наращивать объемы выручки, получаемой от реализации российских и зарубежных проектов, сообщил на Инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.
Он отметил, что банк активно развивает сотрудничество с предприятиями базовых отраслей и госсектора. Приоритетное внимание уделяется поддержке отечественных компаний, осуществляющих поставку на экспорт уникальной высокотехнологичной продукции, заслуженно завоевавшей мировые рынки.
Помимо этого, банк финансирует крупнейшие контракты по поставке российских двигателей производства Объединенной двигателестроительной корпорации. Также он выступает ключевым партнером флагманов автомобилестроения.
"Потенциал дальнейшего развития международного сотрудничества существенный. В ближайшем будущем география расчетов банка будет только расширяться, что позволит укрепить позиции ведущих отечественных производителей на внешних рынках", – отметил Лукьяненко, его слова приводит пресс-служба.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
