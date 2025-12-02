https://ria.ru/20251202/vtb-2059212408.html
ВТБ: предприятия госсектора наращивают выручку
ВТБ: предприятия госсектора наращивают выручку - РИА Новости, 02.12.2025
ВТБ: предприятия госсектора наращивают выручку
Ключевые предприятия госсектора в текущих условиях чувствуют себя уверенно, в частности, крупнейшие госкорпорации за счет диверсификации своего бизнеса... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:33:00+03:00
2025-12-02T14:33:00+03:00
2025-12-02T14:33:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75502/96/755029675_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_4b9653679db9470af306f88bb2f6649e.jpg
https://ria.ru/20251202/soglashenie-2059166102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75502/96/755029675_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_5cead3d9b7a290b6409df398066c51ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика
ВТБ: предприятия госсектора наращивают выручку
ВТБ: предприятия из государственного сектора наращивают выручку
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ключевые предприятия госсектора в текущих условиях чувствуют себя уверенно, в частности, крупнейшие госкорпорации за счет диверсификации своего бизнеса продолжают наращивать объемы выручки, получаемой от реализации российских и зарубежных проектов, сообщил на Инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.
Он отметил, что банк активно развивает сотрудничество с предприятиями базовых отраслей и госсектора. Приоритетное внимание уделяется поддержке отечественных компаний, осуществляющих поставку на экспорт уникальной высокотехнологичной продукции, заслуженно завоевавшей мировые рынки.
Помимо этого, банк финансирует крупнейшие контракты по поставке российских двигателей производства Объединенной двигателестроительной корпорации. Также он выступает ключевым партнером флагманов автомобилестроения.
"Потенциал дальнейшего развития международного сотрудничества существенный. В ближайшем будущем география расчетов банка будет только расширяться, что позволит укрепить позиции ведущих отечественных производителей на внешних рынках", – отметил Лукьяненко, его слова приводит пресс-служба.