В ВТБ заявили о готовности банка к запуску цифрового рубля - РИА Новости, 02.12.2025
09:55 02.12.2025
В ВТБ заявили о готовности банка к запуску цифрового рубля
В ВТБ заявили о готовности банка к запуску цифрового рубля - РИА Новости, 02.12.2025
В ВТБ заявили о готовности банка к запуску цифрового рубля
ВТБ уже готов к запуску цифрового рубля, надеется на его старт в сентябре 2026 года, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ВТБ заявили о готовности банка к запуску цифрового рубля

Пьянов: ВТБ готов к запуску цифрового рубля и надеется на его старт в 2026 году

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВТБ уже готов к запуску цифрового рубля, надеется на его старт в сентябре 2026 года, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"Сейчас Центральный банк поставил новый срок внедрения – сентябрь 2026 года. Если ЦБ даст команду раньше, мы готовы подключиться прямо завтра. Но цифровой рубль, как третью форму национальной валюты, невозможно внедрить в избранных банках, подключиться должен весь сектор", - сказал он.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным гражданам
16 ноября, 02:17
16 ноября, 02:17
"Поэтому мы надеемся, что срок с сентября 2026 года переноситься не будет и полноценный запуск цифрового рубля состоится", - подчеркнул Пьянов.
Он напомнил, что первоначальным сроком внедрения цифрового рубля был поставлен сентябрь 2025 года и ВТБ подготовил всю инфраструктуру для старта в этот срок.
"Но отдельные участники проекта не успели, потому что внедрение всех контуров этой системы сложное и дорогое", - добавил банкир.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты. Согласно принятому закону, крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные - к 1 сентября 2028 года.
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Набиуллина объяснила, почему ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля
14 ноября, 10:27
14 ноября, 10:27
 
