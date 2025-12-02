В ВТБ заявили о готовности банка к запуску цифрового рубля

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВТБ уже готов к запуску цифрового рубля, надеется на его старт в сентябре 2026 года, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"Сейчас Центральный банк поставил новый срок внедрения – сентябрь 2026 года. Если ЦБ даст команду раньше, мы готовы подключиться прямо завтра. Но цифровой рубль, как третью форму национальной валюты, невозможно внедрить в избранных банках, подключиться должен весь сектор", - сказал он.

"Поэтому мы надеемся, что срок с сентября 2026 года переноситься не будет и полноценный запуск цифрового рубля состоится", - подчеркнул Пьянов.

Он напомнил, что первоначальным сроком внедрения цифрового рубля был поставлен сентябрь 2025 года и ВТБ подготовил всю инфраструктуру для старта в этот срок.

"Но отдельные участники проекта не успели, потому что внедрение всех контуров этой системы сложное и дорогое", - добавил банкир.

Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.