В ВТБ рассказали, сколько россияне заработают на вкладах в 2025 году
Россияне в 2025 году, по оценке ВТБ, заработают на сберегательных продуктах более 9,5 триллионов рублей - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил старший РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T08:41:00+03:00
2025-12-02T08:41:00+03:00
2025-12-02T08:47:00+03:00
экономика
втб (банк)
россия
россия
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россияне в 2025 году, по оценке ВТБ, заработают на сберегательных продуктах более 9,5 триллионов рублей - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин в преддверии форума "Россия зовет!"
"По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам… Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся слова Охорзина в сообщении пресс-службы банка.
По его словам, сумма процентных доходов будет сопоставима с объемом всех кредитов, выданных физлицам, и вдвое больше объема выданной в этом году ипотеки.
Сам ВТБ выплатит россиянам более 1,6 триллиона рублей процентного дохода.
ВТБ
фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. Число сберегателей в банке достигло 10 миллионов человек, при этом каждый второй имеет одновременно и депозит, и накопительный счет.