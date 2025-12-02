В ВТБ рассказали, сколько россияне заработают на вкладах в 2025 году

«

"По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам… Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся слова Охорзина в сообщении пресс-службы банка.