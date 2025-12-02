Алаудинов рассказал о блокировке подразделений ВСУ в Сумской области

КУРСК, 2 дек - РИА Новости. Бойцы батальона "Каштана" спецназа "Ахмат" совместно с 15-м танковым полком группировки "Север" при формировании буферной зоны в Сумской области изолировали часть подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

"На нашем участке фронта, как всегда, весело. Большая часть наших подразделений находится в активной обороне, один участок на сумском направлении у нас, где наши подразделения ведут наступательные действия. Хотел бы отметить, что на этом участке мы зашли на территорию противника изолировали этот участок. Получается, что у нас часть подразделений ВСУ находятся в изоляции и мы потихоньку уничтожаем противника, зачищаем этот участок", - сообщил Алаудинов.

Командир "Ахмата" уточнил, что на данном участке в Сумской области, где задачи по формированию буферной зоны выполняют батальон командира с позывным "Каштан" совместно с 15-м танковым полком группировки войск "Север", часть подразделений ВСУ полностью отрезана от снабжения.

"Получается на данной территории мы, по сути своей, полностью отрезали пути логистические для противника. Ни завезти провизию, ни боеприпасы, ни завести подразделения, ни вывезти своих раненых. В связи с чем у них очень тяжелая ситуация. Мы полностью контролируем пути их передвижения и по сути своей выбиваем все, что на этих путях начинает шевелиться", - пояснил Алаудинов.

По его словам, данные подразделения ВСУ остаются практически без воды, продуктов и медикаментов, а также испытывают дефицит боеприпасов и не могут вывезти раненых.

"Мы знаем, что у них по сути своей давно уже закончились продукты питания, с водой проблемы, с боеприпасами проблемы, но и самое для них страшное - это то, что они не могут оттуда вывести своих раненых, а раненых у них там собралось достаточное количество", - пояснил Алаудинов.