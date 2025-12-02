Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов рассказал о блокировке подразделений ВСУ в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 02.12.2025
Алаудинов рассказал о блокировке подразделений ВСУ в Сумской области
Алаудинов рассказал о блокировке подразделений ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.12.2025
Алаудинов рассказал о блокировке подразделений ВСУ в Сумской области
Бойцы батальона "Каштана" спецназа "Ахмат" совместно с 15-м танковым полком группировки "Север" при формировании буферной зоны в Сумской области изолировали... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
украина
апти алаудинов
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
сумская область
россия
украина
сумская область, россия, украина, апти алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Украина, Апти Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Алаудинов рассказал о блокировке подразделений ВСУ в Сумской области

Алаудинов: бойцы «Ахмата» изолировали часть подразделений ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 2 дек - РИА Новости. Бойцы батальона "Каштана" спецназа "Ахмат" совместно с 15-м танковым полком группировки "Север" при формировании буферной зоны в Сумской области изолировали часть подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
В октябре Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ежедневно несут очень большие потери в Сумской области.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 120 военных ВСУ
Вчера, 12:55
"На нашем участке фронта, как всегда, весело. Большая часть наших подразделений находится в активной обороне, один участок на сумском направлении у нас, где наши подразделения ведут наступательные действия. Хотел бы отметить, что на этом участке мы зашли на территорию противника изолировали этот участок. Получается, что у нас часть подразделений ВСУ находятся в изоляции и мы потихоньку уничтожаем противника, зачищаем этот участок", - сообщил Алаудинов.
Командир "Ахмата" уточнил, что на данном участке в Сумской области, где задачи по формированию буферной зоны выполняют батальон командира с позывным "Каштан" совместно с 15-м танковым полком группировки войск "Север", часть подразделений ВСУ полностью отрезана от снабжения.
"Получается на данной территории мы, по сути своей, полностью отрезали пути логистические для противника. Ни завезти провизию, ни боеприпасы, ни завести подразделения, ни вывезти своих раненых. В связи с чем у них очень тяжелая ситуация. Мы полностью контролируем пути их передвижения и по сути своей выбиваем все, что на этих путях начинает шевелиться", - пояснил Алаудинов.
По его словам, данные подразделения ВСУ остаются практически без воды, продуктов и медикаментов, а также испытывают дефицит боеприпасов и не могут вывезти раненых.
"Мы знаем, что у них по сути своей давно уже закончились продукты питания, с водой проблемы, с боеприпасами проблемы, но и самое для них страшное - это то, что они не могут оттуда вывести своих раненых, а раненых у них там собралось достаточное количество", - пояснил Алаудинов.
Президент России Владимир Путин 22 мая объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Василий Хомко - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Воевавший за ВСУ экс-режиссер "Орла и решки" погиб в зоне СВО
Вчера, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияУкраинаАпти АлаудиновВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
