ВСУ за сутки потеряли более 205 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 205 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 02.12.2025
