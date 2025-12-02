https://ria.ru/20251202/vsu-2059176360.html
ВСУ потеряли более 265 военных в зоне группировки "Восток"
ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2025
ВСУ потеряли более 265 военных в зоне группировки "Восток"
