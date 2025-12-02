ВСУ атаковали четыре округа Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали четыре приграничных округа Белгородской области 11 беспилотниками, из них три были подавлены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что Грайворонский округ подвергся атакам трех беспилотников, один из которых подавлен. По Краснояружскому и Шебекинскому округам совершены атаки четырех БПЛА, два из которых подавлены, также выпушено не менее четырех боеприпасов.