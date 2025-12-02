Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали четыре округа Белгородской области за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 02.12.2025
ВСУ атаковали четыре округа Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали четыре приграничных округа Белгородской области 11 беспилотниками, из них три были подавлены, сообщил глава...
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали четыре округа Белгородской области за сутки

ВСУ за сутки атаковали четыре округа Белгородской области 11 беспилотниками

© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО
След от ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали четыре приграничных округа Белгородской области 11 беспилотниками, из них три были подавлены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки семь населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 4 боеприпасов. Один человек погиб, еще один ранен. За отчетный период различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях, объекте инфраструктуры и пяти транспортных средствах.
"В Борисовском округе село Грузское атаковано 4 беспилотниками. В результате атаки дрона на автомобиль погибла женщина. Её супруг в состоянии средней степени тяжести продолжает лечение в стационаре", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Грайворонский округ подвергся атакам трех беспилотников, один из которых подавлен. По Краснояружскому и Шебекинскому округам совершены атаки четырех БПЛА, два из которых подавлены, также выпушено не менее четырех боеприпасов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Белгородская область
Украина
Вячеслав Гладков
 
 
