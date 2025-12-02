Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 02.12.2025
ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 02.12.2025
ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 37 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
днепр (река)
херсонская область
каховка
днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 37 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 37 ударов по левому берегу Днепра Херсонской области за сутки

ГЕНИЧЕСК, 2 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 37 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 17 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 20 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Горностаевка, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Великие Копани, Саги, Песчановка, Корсунка, Новая Збурьевка.
