Украинский пленный рассказал о жажде боевиков ВСУ к мародерству

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Бабчук, сдавшийся в плен российским войскам, заявил, что боевики ВСУ стараются стащить как можно больше имущества у мирных жителей и по какой-то необъяснимой причине носят награбленное с собой.

"У нас было... мародерство, ребята мародёрили, по гаражам ходили, была техника, телеки были, кондюхи были, было бухло, были какие-то ключи. Разные было, что могли брать с собой, пилы, бензо-, триммеры, все они брали, зачем оно? Но они все брали с собой, тащили, по хатам лазили, искали", - сказал Бабчук в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ

Пленный также сообщил, что в украинских войсках военнослужащие вынуждены платить "по пять тысяч" (валюту он не назвал) в ротную кассу.

По его словам, непонятно, куда уходят эти деньги, учитывая, что даже провизию на передовую никто не доставляет, и украинские военнослужащие вынуждены сидеть голодными.