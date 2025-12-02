Рейтинг@Mail.ru
02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 02.12.2025
Украинский пленный рассказал о жажде боевиков ВСУ к мародерству
Украинский пленный рассказал о жажде боевиков ВСУ к мародерству - РИА Новости, 02.12.2025
Украинский пленный рассказал о жажде боевиков ВСУ к мародерству
Украинский военнослужащий Николай Бабчук, сдавшийся в плен российским войскам, заявил, что боевики ВСУ стараются стащить как можно больше имущества у мирных... РИА Новости, 02.12.2025
Украинский пленный рассказал о жажде боевиков ВСУ к мародерству

Бабчук: ВСУ стараются стащить как можно больше имущества у мирных жителей

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Бабчук, сдавшийся в плен российским войскам, заявил, что боевики ВСУ стараются стащить как можно больше имущества у мирных жителей и по какой-то необъяснимой причине носят награбленное с собой.
"У нас было... мародерство, ребята мародёрили, по гаражам ходили, была техника, телеки были, кондюхи были, было бухло, были какие-то ключи. Разные было, что могли брать с собой, пилы, бензо-, триммеры, все они брали, зачем оно? Но они все брали с собой, тащили, по хатам лазили, искали", - сказал Бабчук в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Пленный также сообщил, что в украинских войсках военнослужащие вынуждены платить "по пять тысяч" (валюту он не назвал) в ротную кассу.
По его словам, непонятно, куда уходят эти деньги, учитывая, что даже провизию на передовую никто не доставляет, и украинские военнослужащие вынуждены сидеть голодными.
Бабчук добавил, что с сослуживцами самостоятельно покинул позиции. Российские военнослужащие взяли их в плен в одном из домов, куда украинские солдаты зашли в надежде найти что-то поесть и попить.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
