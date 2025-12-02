https://ria.ru/20251202/vsu-2059101124.html
Украинский пленный рассказал о жажде боевиков ВСУ к мародерству
Украинский пленный рассказал о жажде боевиков ВСУ к мародерству - РИА Новости, 02.12.2025
Украинский пленный рассказал о жажде боевиков ВСУ к мародерству
Украинский военнослужащий Николай Бабчук, сдавшийся в плен российским войскам, заявил, что боевики ВСУ стараются стащить как можно больше имущества у мирных... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T08:38:00+03:00
2025-12-02T08:38:00+03:00
2025-12-02T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал о жажде боевиков ВСУ к мародерству
Бабчук: ВСУ стараются стащить как можно больше имущества у мирных жителей
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Бабчук, сдавшийся в плен российским войскам, заявил, что боевики ВСУ стараются стащить как можно больше имущества у мирных жителей и по какой-то необъяснимой причине носят награбленное с собой.
"У нас было... мародерство, ребята мародёрили, по гаражам ходили, была техника, телеки были, кондюхи были, было бухло, были какие-то ключи. Разные было, что могли брать с собой, пилы, бензо-, триммеры, все они брали, зачем оно? Но они все брали с собой, тащили, по хатам лазили, искали", - сказал Бабчук в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ
.
Пленный также сообщил, что в украинских войсках военнослужащие вынуждены платить "по пять тысяч" (валюту он не назвал) в ротную кассу.
По его словам, непонятно, куда уходят эти деньги, учитывая, что даже провизию на передовую никто не доставляет, и украинские военнослужащие вынуждены сидеть голодными.
Бабчук добавил, что с сослуживцами самостоятельно покинул позиции. Российские военнослужащие взяли их в плен в одном из домов, куда украинские солдаты зашли в надежде найти что-то поесть и попить.