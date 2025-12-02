ВСУ под Красноармейском бросают на убой призывников, заявил Иванаев

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Командование ВСУ на красноармейском направлении бросает на убой необученных, только что призванных, мобилизованных военных, заявил командующий группировкой "Центр" ВС РФ Андрей Иванаев в понедельник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вновь призванные, мобилизованные выполняют задачу. По ним видно. Люди недавно призваны, люди необучены, они идут на убой просто, в направлении на Красноармейск",- сказал Иванаев.