ВСУ под Красноармейском бросают на убой призывников, заявил Иванаев
ВСУ под Красноармейском бросают на убой призывников, заявил Иванаев - РИА Новости, 02.12.2025
ВСУ под Красноармейском бросают на убой призывников, заявил Иванаев
Командование ВСУ на красноармейском направлении бросает на убой необученных, только что призванных, мобилизованных военных, заявил командующий группировкой... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
ВСУ под Красноармейском бросают на убой призывников, заявил Иванаев
Иванаев: ВСУ под Красноармейском бросают на убой необученных призывников