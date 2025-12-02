Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отказались от задачи по деблокированию Красноармейска, заявил Солодчук
Специальная военная операция на Украине
 
00:51 02.12.2025
ВСУ отказались от задачи по деблокированию Красноармейска, заявил Солодчук
Националистические батальоны ВСУ отказываются от задачи по деблокированию Красноармейска, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину командующий... РИА Новости, 02.12.2025
ВСУ отказались от задачи по деблокированию Красноармейска, заявил Солодчук

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Националистические батальоны ВСУ отказываются от задачи по деблокированию Красноармейска, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину командующий группировки войск "Центр" Валерий Солодчук.
"Националистические батальоны не участвуют, они отказываются от этой задачи", - сказал он.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ВС России уничтожают формирования ВСУ, окруженные в Красноармейске
Специальная военная операция на Украине
 
 
