ВСУ пытались деблокировать Красноармейск, заявил Путин
ВСУ пытались деблокировать Красноармейск, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
ВСУ пытались деблокировать Красноармейск, заявил Путин
Вооруженные силы Украины пытались деблокировать Красноармейск в ДНР, не считаясь с потерями, бросали солдат на убой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:34:00+03:00
2025-12-02T00:34:00+03:00
2025-12-02T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
красноармейск
донецкая народная республика
россия
Новости
ru-RU
красноармейск, донецкая народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
