Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытались деблокировать Красноармейск, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 02.12.2025 (обновлено: 09:36 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/vsu-2059072522.html
ВСУ пытались деблокировать Красноармейск, заявил Путин
ВСУ пытались деблокировать Красноармейск, заявил Путин - РИА Новости, 02.12.2025
ВСУ пытались деблокировать Красноармейск, заявил Путин
Вооруженные силы Украины пытались деблокировать Красноармейск в ДНР, не считаясь с потерями, бросали солдат на убой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:34:00+03:00
2025-12-02T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059108747_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed1f45cd1fdab0346fc992fbd411fd9a.jpg
https://ria.ru/20250329/pushilin-2008099104.html
красноармейск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059108747_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a2ca9c73dba32e3e8c29b802eb4d8c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, донецкая народная республика, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытались деблокировать Красноармейск, заявил Путин

Путин: ВСУ пытались деблокировать Красноармейск, не считаясь с потерями

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОсвобожденный Красноармейск в ДНР
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Освобожденный Красноармейск в ДНР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Украины пытались деблокировать Красноармейск в ДНР, не считаясь с потерями, бросали солдат на убой, заявил президент России Владимир Путин.
"Противник любой ценой пытался деблокировать Красноармейск, не считаясь вообще с потерями и, на мой взгляд, понимая, что это уже невозможно, всё равно бросал новые и новые подразделения практически на убой, безо всякого преувеличения", - сказал Путин во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск
Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
ВС России ведут бои в окрестностях Красноармейска
29 марта, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала