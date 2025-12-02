https://ria.ru/20251202/vsu-2059068153.html
Красноармейск в руках ВС России, заявил Солодчук
Город Красноармейск в руках Вооруженных сил РФ, доложил президенту России Владимиру Путину командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
владимир путин
происшествия
