Красноармейск в руках ВС России, заявил Солодчук - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:00 02.12.2025 (обновлено: 09:39 02.12.2025)
Красноармейск в руках ВС России, заявил Солодчук
Красноармейск в руках ВС России, заявил Солодчук - РИА Новости, 02.12.2025
Красноармейск в руках ВС России, заявил Солодчук
Город Красноармейск в руках Вооруженных сил РФ, доложил президенту России Владимиру Путину командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
владимир путин
происшествия
россия
красноармейск
безопасность, россия, красноармейск, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Владимир Путин, Происшествия
Красноармейск в руках ВС России, заявил Солодчук

Солодчук: Красноармейск находится в руках ВС России

Освобожденный Красноармейск в ДНР
Освобожденный Красноармейск в ДНР
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Освобожденный Красноармейск в ДНР
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Город Красноармейск в руках Вооруженных сил РФ, доложил президенту России Владимиру Путину командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук.
"Да", - сказал Солодчук, отвечая на вопрос главы государства о том, находится ли город Красноармейск в руках ВС РФ.
Владимир Путин и Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Герасимов рассказал об успехах ВС России в ноябре
00:03
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
