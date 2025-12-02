Рейтинг@Mail.ru
В Красноармейске идет поиск и уничтожение мелких групп ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 02.12.2025 (обновлено: 09:39 02.12.2025)
В Красноармейске идет поиск и уничтожение мелких групп ВСУ
В Красноармейске идет поиск и уничтожение мелких групп ВСУ
Идет поиск и уничтожение мелких групп ВСУ, пытающихся укрыться в Красноармейске, заявил командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук. РИА Новости, 02.12.2025
В Красноармейске идет поиск и уничтожение мелких групп ВСУ

Освобожденный Красноармейск в ДНР
Освобожденный Красноармейск в ДНР
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Идет поиск и уничтожение мелких групп ВСУ, пытающихся укрыться в Красноармейске, заявил командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук.
"В настоящее время идет поиск и уничтожение остатков мелких групп противника, пытающихся укрыться в городской черте", - сказал Солодчук в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Владимир Путин и Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Герасимов рассказал об успехах ВС России в ноябре
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
