Идет поиск и уничтожение мелких групп ВСУ, пытающихся укрыться в Красноармейске, заявил командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:05:00+03:00
2025-12-02T00:05:00+03:00
2025-12-02T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
красноармейск
россия
2025
Солодчук: в Красноармейске идет поиск и уничтожение мелких групп ВСУ