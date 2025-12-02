Герасимов рассказал об успехах ВС России в ноябре

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Три населенных пункта перешли под контроль ВС РФ в ноябре в рамках создания полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.