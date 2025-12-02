https://ria.ru/20251202/vsu-2059067359.html
Герасимов рассказал об успехах ВС России в ноябре
Герасимов рассказал об успехах ВС России в ноябре
Три населенных пункта перешли под контроль ВС РФ в ноябре в рамках создания полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, заявил в докладе президенту РФ РИА Новости, 02.12.2025
