Герасимов рассказал об успехах ВС России в ноябре
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 02.12.2025 (обновлено: 03:00 02.12.2025)
Герасимов рассказал об успехах ВС России в ноябре
Герасимов рассказал об успехах ВС России в ноябре
Три населенных пункта перешли под контроль ВС РФ в ноябре в рамках создания полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, заявил в докладе президенту РФ РИА Новости, 02.12.2025
Герасимов рассказал об успехах ВС России в ноябре

Герасимов: Россия в ноябре освободила 3 населенных пункта под Сумами и Харьковым

Владимир Путин и Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Три населенных пункта перешли под контроль ВС РФ в ноябре в рамках создания полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Кроме того, в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины в ноябре под наш контроль на этой территории перешли еще три населенных пункта - это Синельников, Цегельное и Двуречанское", - сказал Герасимов.
Герасимов рассказал о численности группировки ВСУ у реки Старый Оскол
