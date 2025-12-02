Рейтинг@Mail.ru
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона - РИА Новости, 02.12.2025
10:23 02.12.2025 (обновлено: 14:06 02.12.2025)
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона

Филиппо: встреча Зеленского и Макрона оказалась более безумной, чем ожидалось

© AP Photo / Christophe EnaПрезидент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже. 1 декабря 2025 года
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже. 1 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже. 1 декабря 2025 года
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X назвал прошедшую встречу Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже безумной.
"Переговоры были еще более безумными, чем ожидалось, — образец плавания против течения!" — написал он.

Владимир Зеленский во время прибытия в Ирландию. 1 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На Западе рассказали, что сегодня произойдет с Зеленским в Ирландии
Вчера, 09:28
Политик охарактеризовал прошедшую встречу как саммит отчаявшихся, подчеркнув, что Макрон делает все ради продолжения конфликта, пока США пытаются добиться мира.
Накануне Зеленский провел переговоры с Макроном в Елисейском дворце. На пресс-конференции после встречи французский лидер заявил, что так называемая коалиция желающих завершила работу над гарантиями безопасности для Украины.
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В НАТО высказались о сроках окончания конфликта на Украине
Вчера, 10:11
 
