ВС России создают условия для сдачи в плен украинских военных - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:35 02.12.2025
ВС России создают условия для сдачи в плен украинских военных
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
красноармейск
донецкая народная республика
Новости
россия, красноармейск, донецкая народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУничтоженный БТР MaxxPro ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Уничтоженный БТР MaxxPro ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группировка войск "Центр" создает условия для сдачи украинских военных в плен, доложил командующий группировки войск Валерий Солодчук президенту РФ Владимиру Путину.
Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.
"Группировкой войск в соответствии с вашими указаниями проводятся мероприятия по созданию условий для прекращения сопротивления и сдачи в плен военнослужащих ВСУ", - доложил Солодчук в ходе совещания.
Военнопленный: Кругом лежат трехсотые, двухсотые. Некуда идти. Семь дней без еды. Воды нет, еды нет - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Боевики ВСУ сдались в плен в Красноармейске
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
