ВС России продолжают уничтожение формирований ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 02.12.2025
00:28 02.12.2025
ВС России продолжают уничтожение формирований ВСУ в Димитрове
ВС России продолжают уничтожение формирований ВСУ в Димитрове
ВС РФ продолжают уничтожение формирований противника в Димитрове, заявил командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук. РИА Новости, 02.12.2025
2025
ВС России продолжают уничтожение формирований ВСУ в Димитрове

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВС РФ продолжают уничтожение формирований противника в Димитрове, заявил командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером 30 ноября президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск.
"Продолжается уничтожение формирований противника в Димитрове", - сказал Солодчук в докладе президенту РФ Владимиру Путину в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин отметил темпы продвижения группы "Восток" на Запорожском направлении
Россия Димитров Владимир Путин Дмитрий Песков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
