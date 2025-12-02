https://ria.ru/20251202/vs-2059071683.html
ВС России продолжают уничтожение формирований ВСУ в Димитрове
ВС России продолжают уничтожение формирований ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России продолжают уничтожение формирований ВСУ в Димитрове
ВС РФ продолжают уничтожение формирований противника в Димитрове, заявил командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук. РИА Новости, 02.12.2025
ВС России продолжают уничтожение формирований ВСУ в Димитрове
