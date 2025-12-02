Рейтинг@Mail.ru
ВС России заблокировали в Димитрове группировку ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:28 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/vs-2059071546.html
ВС России заблокировали в Димитрове группировку ВСУ
ВС России заблокировали в Димитрове группировку ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России заблокировали в Димитрове группировку ВСУ
Группировка ВСУ численностью от 1,5 до 2 тысяч человек заблокирована в северной части Димитрова, доложил президенту России Владимиру Путину командующий войсками РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:28:00+03:00
2025-12-02T00:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053633940_834:0:2781:1095_1920x0_80_0_0_3c7ee11eb5f65a0cbdf8ad50bc0df31d.jpg
https://ria.ru/20251103/dimitrov-2052643620.html
димитров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053633940_922:0:2633:1283_1920x0_80_0_0_c5b12e5c79a1be0488a62ee886ec27b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
димитров, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России заблокировали в Димитрове группировку ВСУ

Солодчук: в северной части Димитрова блокировали до двух тысяч военных ВСУ

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группировка ВСУ численностью от 1,5 до 2 тысяч человек заблокирована в северной части Димитрова, доложил президенту России Владимиру Путину командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук.
"Группировка противника в северной части (Димитрова - ред.) надежно заблокирована. Попытки выйти или деблокировать эту группировку у противника успехом не увенчались. Оценочно находится от полутора до двух тысяч человек, заблокированные в северной части города", - сказал Солодчук.
Освобождение зданий в Димитрове - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Минобороны рассказало о продвижении российских военных в Димитрове
3 ноября, 15:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала