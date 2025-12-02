https://ria.ru/20251202/vs-2059071546.html
ВС России заблокировали в Димитрове группировку ВСУ
ВС России заблокировали в Димитрове группировку ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России заблокировали в Димитрове группировку ВСУ
Группировка ВСУ численностью от 1,5 до 2 тысяч человек заблокирована в северной части Димитрова, доложил президенту России Владимиру Путину командующий войсками
специальная военная операция на украине
димитров
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
димитров
россия
2025
Солодчук: в северной части Димитрова блокировали до двух тысяч военных ВСУ