ВС России освободили Звановку, Васюковку и Петровское
ВС России освободили Звановку, Васюковку и Петровское - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России освободили Звановку, Васюковку и Петровское
Российские военные на северском направлении освободили Звановку, Васюковку и Петровское, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального...
ВС России освободили Звановку, Васюковку и Петровское
ВС России освободили Звановку, Васюковку и Петровское на Северном направлении