ВС России продолжат наступление с целью полного освобождения Донбасса
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:13 02.12.2025 (обновлено: 05:43 02.12.2025)
ВС России продолжат наступление с целью полного освобождения Донбасса
ВС России продолжат наступление с целью полного освобождения Донбасса - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России продолжат наступление с целью полного освобождения Донбасса
Вооруженные силы Российской Федерации продолжат ведение активных наступательных действий с целью полного освобождения Донбасса, заявил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
валерий герасимов
владимир путин
россия
донбасс
россия, донбасс, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Валерий Герасимов, Владимир Путин
ВС России продолжат наступление с целью полного освобождения Донбасса

Герасимов: ВС РФ продолжат наступление с целью полного освобождения Донбасса

Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации продолжат ведение активных наступательных действий с целью полного освобождения Донбасса, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат ведение активных наступательных действий с целью полного освобождения Донбасса", - сказал Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.
Путин посещает пункт управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путину доложили о ситуации вокруг Северска
00:10
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Донбасс
Валерий Герасимов
Владимир Путин
 
 
