Рейтинг@Mail.ru
ВС России сжимают кольцо вокруг группировки ВСУ у Старого Оскола - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:08 02.12.2025 (обновлено: 00:10 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/vs-2059068508.html
ВС России сжимают кольцо вокруг группировки ВСУ у Старого Оскола
ВС России сжимают кольцо вокруг группировки ВСУ у Старого Оскола - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России сжимают кольцо вокруг группировки ВСУ у Старого Оскола
ВС РФ продолжают сжимать кольцо для ликвидации заблокированной группировки ВСУ на левом берегу реки Старый Оскол, заявил начальник генштаба Валерий Герасимов. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:08:00+03:00
2025-12-02T00:10:00+03:00
в мире
россия
старый оскол
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151373/11/1513731162_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_dfe0703c542ebb6e65e5b1c419d944c0.jpg
https://ria.ru/20251121/vsu-2056609359.html
россия
старый оскол
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151373/11/1513731162_53:0:906:640_1920x0_80_0_0_460add8c79cc179f8815012721237e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, старый оскол, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Старый Оскол, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России сжимают кольцо вокруг группировки ВСУ у Старого Оскола

Герасимов: ВС РФ сжимают кольцо для ликвидации окруженной группировки ВСУ

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие вооруженных сил Украины
Военнослужащие вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Военнослужащие вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВС РФ продолжают сжимать кольцо для ликвидации заблокированной группировки ВСУ на левом берегу реки Старый Оскол, заявил начальник генштаба Валерий Герасимов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером 30 ноября президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск.
"Воинские части и соединения группировки войск "Запад" сосредоточили основные усилия на краснолиманском направлении и на левом берегу реки Старый Оскол по разгрому окруженной группировки после взятия Купянска и продолжают сжимать кольцо по ликвидации этой группировки заблокированной", - сказал Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
На левом берегу реки Оскол заблокирована группировка ВСУ, заявил Песков
21 ноября, 15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСтарый ОсколВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала