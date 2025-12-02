https://ria.ru/20251202/vs-2059068508.html
ВС России сжимают кольцо вокруг группировки ВСУ у Старого Оскола
ВС России сжимают кольцо вокруг группировки ВСУ у Старого Оскола - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России сжимают кольцо вокруг группировки ВСУ у Старого Оскола
ВС РФ продолжают сжимать кольцо для ликвидации заблокированной группировки ВСУ на левом берегу реки Старый Оскол, заявил начальник генштаба Валерий Герасимов. РИА Новости, 02.12.2025
в мире
россия
старый оскол
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
ВС России сжимают кольцо вокруг группировки ВСУ у Старого Оскола
