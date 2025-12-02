Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают наносить ответные удары по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 02.12.2025 (обновлено: 00:11 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/vs-2059067862.html
ВС России продолжают наносить ответные удары по объектам ВПК Украины
ВС России продолжают наносить ответные удары по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России продолжают наносить ответные удары по объектам ВПК Украины
Российские военные продолжают ответные удары по объектам украинского ВПК и объектам ТЭК, обеспечивающим их работу, доложил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:05:00+03:00
2025-12-02T00:11:00+03:00
безопасность
россия
украина
владимир путин
валерий герасимов
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949621792_321:0:1733:794_1920x0_80_0_0_b37be91e4a6495a13f162496d8b1e7ef.jpg
https://ria.ru/20251007/svo-2046945214.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949621792_397:0:1733:1002_1920x0_80_0_0_e4036402e84e94d0cc2308a4a499db46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, владимир путин, валерий герасимов
Безопасность, Россия, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Специальная военная операция на Украине
ВС России продолжают наносить ответные удары по объектам ВПК Украины

Герасимов: ВС РФ наносят массированные удары по объектам ВПК Украины

© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкОТРК "Искандер"
ОТРК Искандер - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
ОТРК "Искандер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военные продолжают ответные удары по объектам украинского ВПК и объектам ТЭК, обеспечивающим их работу, доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается нанесение ответных массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование", - сказал он.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Герасимов рассказал, на чем сосредоточены удары ВС России в зоне СВО
7 октября, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала