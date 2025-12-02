https://ria.ru/20251202/vs-2059067862.html
ВС России продолжают наносить ответные удары по объектам ВПК Украины
Российские военные продолжают ответные удары по объектам украинского ВПК и объектам ТЭК, обеспечивающим их работу, доложил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 02.12.2025
безопасность
россия
украина
владимир путин
валерий герасимов
специальная военная операция на украине
россия
украина
ВС России продолжают наносить ответные удары по объектам ВПК Украины
