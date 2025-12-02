https://ria.ru/20251202/vostok-2059073421.html
"Восток" продвигается на юге Днепропетровской и востоке Запорожской области
"Восток" продвигается на юге Днепропетровской и востоке Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2025
"Восток" продвигается на юге Днепропетровской и востоке Запорожской области
Группировка "Восток" активно продвигается на юге Днепропетровской, востоке Запорожской областей, заявил командующий группировкой Андрей Иванаев в докладе... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:40:00+03:00
2025-12-02T00:40:00+03:00
2025-12-02T00:40:00+03:00
запорожская область
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773537_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_92b088ab771cf0ff1eee570e372e97a6.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058132672.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773537_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_d06fbd7f58300b83826e60795e28e979.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, владимир путин
Запорожская область, Россия, Владимир Путин
"Восток" продвигается на юге Днепропетровской и востоке Запорожской области
Бойцы "Востока" наступают на юге Днепропетровской и востоке Запорожской областей