Рейтинг@Mail.ru
"Восток" продвигается на юге Днепропетровской и востоке Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/vostok-2059073421.html
"Восток" продвигается на юге Днепропетровской и востоке Запорожской области
"Восток" продвигается на юге Днепропетровской и востоке Запорожской области - РИА Новости, 02.12.2025
"Восток" продвигается на юге Днепропетровской и востоке Запорожской области
Группировка "Восток" активно продвигается на юге Днепропетровской, востоке Запорожской областей, заявил командующий группировкой Андрей Иванаев в докладе... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T00:40:00+03:00
2025-12-02T00:40:00+03:00
запорожская область
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773537_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_92b088ab771cf0ff1eee570e372e97a6.jpg
https://ria.ru/20251127/putin-2058132672.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773537_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_d06fbd7f58300b83826e60795e28e979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, владимир путин
Запорожская область, Россия, Владимир Путин
"Восток" продвигается на юге Днепропетровской и востоке Запорожской области

Бойцы "Востока" наступают на юге Днепропетровской и востоке Запорожской областей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Группировка "Восток" активно продвигается на юге Днепропетровской, востоке Запорожской областей, заявил командующий группировкой Андрей Иванаев в докладе президенту России Владимиру Путину.
"Соединенные воинские части активно продвигаются на юге Днепропетровской и восточной части Запорожской областей", - сказал Иванаев в ходе посещения Путиным одного из пунктов управления Объединенной группировкой войск.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин рассказал о продвижении ВС России на границе Днепропетровской области
27 ноября, 17:51
 
Запорожская областьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала