02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 02.12.2025
Российский военный рассказал о боях за Волчанск
Российский военный рассказал о боях за Волчанск
ВСУ в Волчанске использовали против российских военнослужащих все виды вооружения, какие только могли, но батальон, участвовавший в освобождении города,... РИА Новости, 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский военный рассказал о боях за Волчанск

Военный рассказал, как российский батальон зашел в Волчанск без потерь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВСУ в Волчанске использовали против российских военнослужащих все виды вооружения, какие только могли, но батальон, участвовавший в освобождении города, пробрался в него без потерь, рассказал российский стрелок с позывным "Хирург".
"Самое сложное - это дойти до места. В ход шло со стороны противника все, что возможно. Начиная от артиллерии, заканчивая беспилотными летательными аппаратами, так называемые "ждуны", fpv-дроны. В принципе, за весь заход, который наше подразделение, наш батальон... ни одной потери при заходе", - сказал "Хирург" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Сотрудники спецназа МВД ЛНР во время работы по выявлению мест хранения оружия в Волчанске - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Освобождение Волчанска расширило буферную зону
Вчера, 14:32
"Хирург" уточнил, что он непосредственно заводил личный состав российских подразделений до позиций, а после того, как они выполняли свою задачу, скрытно их выводил в "зелёную зону".
"Эти тропы, подходы, город, уже некоторые места, перебежки просто по памяти, абсолютно. Ну да, где-то приходилось работать с картами. Ну а так, все своими ногами, руками, взглядом. То есть, если где-то, да, наша разведка работает дронами, они все могут увидеть, тропу. Ну, приходится проходить ее ножками, как в старые добрые времена. Самое было, скажем так, радостное, это когда забираешь обратно, когда все живы, здоровы", - рассказал боец.
В Минобороны РФ рассказали, что бойцы группировки войск "Север" артиллерией и ударными дронами уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков в Волчанске. После этого штурмовые группы зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ.
ВСУ использовали Волчанск как крупный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья. Для обороны использовались крупные промышленные предприятия, такие как Волчанский агрегатный завод и элеватор.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
При эвакуации мирных жителей из Волчанска погиб боец, сообщил замкомандира
Вчера, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
