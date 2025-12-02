Российский военный рассказал о боях за Волчанск

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВСУ в Волчанске использовали против российских военнослужащих все виды вооружения, какие только могли, но батальон, участвовавший в освобождении города, пробрался в него без потерь, рассказал российский стрелок с позывным "Хирург".

"Самое сложное - это дойти до места. В ход шло со стороны противника все, что возможно. Начиная от артиллерии, заканчивая беспилотными летательными аппаратами, так называемые "ждуны", fpv-дроны. В принципе, за весь заход, который наше подразделение, наш батальон... ни одной потери при заходе", - сказал "Хирург" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ

"Хирург" уточнил, что он непосредственно заводил личный состав российских подразделений до позиций, а после того, как они выполняли свою задачу, скрытно их выводил в "зелёную зону".

"Эти тропы, подходы, город, уже некоторые места, перебежки просто по памяти, абсолютно. Ну да, где-то приходилось работать с картами. Ну а так, все своими ногами, руками, взглядом. То есть, если где-то, да, наша разведка работает дронами, они все могут увидеть, тропу. Ну, приходится проходить ее ножками, как в старые добрые времена. Самое было, скажем так, радостное, это когда забираешь обратно, когда все живы, здоровы", - рассказал боец.

В Минобороны РФ рассказали, что бойцы группировки войск "Север" артиллерией и ударными дронами уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков в Волчанске . После этого штурмовые группы зашли на вражеские позиции, зачистили дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ