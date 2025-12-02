Минобороны показало видео боев за Волчанск

Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику для подразделений украинской армии на этом участке фронта. Они могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и практически изолированы. Успехи на этом направлении создадут предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.