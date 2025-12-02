Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео боев за Волчанск
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 02.12.2025 (обновлено: 15:47 02.12.2025)
Минобороны показало видео боев за Волчанск
Минобороны опубликовало видео, на котором российские бойцы устанавливают флаги в Волчанске. РИА Новости, 02.12.2025
Минобороны показало видео боев за Волчанск

Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, на котором российские бойцы устанавливают флаги в Волчанске.
"В знак освобождения города Волчанска от украинских формирований военнослужащие подразделений развернули государственные флаги Российской Федерации на занятых ключевых опорных пунктах ВСУ", — говорится в подписи.
В военном ведомстве добавили, что освобождение города позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области.
Накануне вечером начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Волчанска и Красноармейска.
Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Его освобождение значительно затруднит логистику для подразделений украинской армии на этом участке фронта. Они могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и практически изолированы. Успехи на этом направлении создадут предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.
