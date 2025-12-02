https://ria.ru/20251202/volchansk-2059233551.html
Минобороны показало видео боев за Волчанск
Минобороны показало видео боев за Волчанск - РИА Новости, 02.12.2025
Минобороны показало видео боев за Волчанск
Минобороны опубликовало видео, на котором российские бойцы устанавливают флаги в Волчанске. РИА Новости, 02.12.2025
Освобождение города Волчанска Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры из города Волчанска Харьковской области, который в результате решительных действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск «Север».
Минобороны показало видео боев за Волчанск
Минобороны показало видео боев за Волчанск и развернутые в нем флаги