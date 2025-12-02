Рейтинг@Mail.ru
ВС России эвакуировали семь жителей из Волчанска - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 02.12.2025
ВС России эвакуировали семь жителей из Волчанска
ВС России эвакуировали семь жителей из Волчанска - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России эвакуировали семь жителей из Волчанска
Военнослужащие российской группировки войск "Север" эвакуировали семерых мирных жителей из освобожденного Волчанска, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
владимир путин
вооруженные силы украины
россия, волчанск, харьковская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России эвакуировали семь жителей из Волчанска

Бойцы "Севера" эвакуировали семь жителей Волчанска

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Север" эвакуировали семерых мирных жителей из освобожденного Волчанска, сообщили в Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Волчанска в Харьковской области.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Мирошник: Минобороны начнет фиксацию преступлений ВСУ в Волчанске
Вчера, 23:28
"Военнослужащие 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей из города Волчанска Харьковской области и оказали им необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мирные жители выживали под артобстрелами и ударами дронов ВСУ, пока их не обнаружили российские военнослужащие.
Во время эвакуации беззащитных, в основном пожилых людей, в том числе малоподвижных, украинские боевики применили по ним ударные дроны и минометы. В результате атаки две женщины получили осколочные ранения, но российские бойцы своевременно оказали им необходимую медицинскую помощь.
"Выйдя в безопасное место, жителей Волчанска на автомобильном транспорте вывезли в тыловой район, где им были предоставлены места отдыха и горячее питание в пункте временного размещения", - добавили в МО РФ.
Из видеороликов, опубликованных российским ведомством, следует, что эвакуированы были семь человек, в том числе две женщины. После эвакуации они были размещены в доме милосердия в Белгороде.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Белоусов назвал освобождение Волчанска серьезным шагом к победе
Вчера, 23:11
 
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
 
 
