ВС России эвакуировали семь жителей из Волчанска
ВС России эвакуировали семь жителей из Волчанска - РИА Новости, 02.12.2025
ВС России эвакуировали семь жителей из Волчанска
Военнослужащие российской группировки войск "Север" эвакуировали семерых мирных жителей из освобожденного Волчанска, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Север" эвакуировали семерых мирных жителей из освобожденного Волчанска, сообщили в Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин
вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Волчанска в Харьковской области
.
"Военнослужащие 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" эвакуировали мирных жителей из города Волчанска
Харьковской области и оказали им необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мирные жители выживали под артобстрелами и ударами дронов ВСУ
, пока их не обнаружили российские военнослужащие.
Во время эвакуации беззащитных, в основном пожилых людей, в том числе малоподвижных, украинские боевики применили по ним ударные дроны и минометы. В результате атаки две женщины получили осколочные ранения, но российские бойцы своевременно оказали им необходимую медицинскую помощь.
"Выйдя в безопасное место, жителей Волчанска на автомобильном транспорте вывезли в тыловой район, где им были предоставлены места отдыха и горячее питание в пункте временного размещения", - добавили в МО РФ.
Из видеороликов, опубликованных российским ведомством, следует, что эвакуированы были семь человек, в том числе две женщины. После эвакуации они были размещены в доме милосердия в Белгороде
.