ВСУ потеряли до 235 военных в зоне группировки "Запад"

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.