Войска группировки "Днепр" наступают на Запорожском направлении
Войска группировки "Днепр" наступают на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.12.2025
Войска группировки "Днепр" наступают на Запорожском направлении
Войска Вооруженных сил РФ наступают на запорожском направлении, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 02.12.2025
Герасимов: ВС России наступают на Запорожском направлении