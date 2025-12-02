Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации межправительственного соглашения с Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов.

Законом предусматривается ратификация соглашения между правительством РФ и правительством Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Индии на территорию России и организации их взаимного материально-технического обеспечения, подписанное в Москве 18 февраля 2025 года.

Целью соглашения является создание договорно-правовой базы сотрудничества России и Индии в рамках направления воинских формирований, осуществления заходов в порт военных кораблей и использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами договаривающихся государств, а также при организации материально-технического обеспечения воинских формирований, военных кораблей, воздушных судов и другого оборудования.

Соглашением определяются основные направления и формы сотрудничества, порядок пересечения государственной границы и передвижения по территории, а также использования воздушного пространства, регулируются вопросы безопасности во время мероприятий по сотрудничеству, а также закрепляется механизм разрешения споров в случае возникновения разногласий относительно толкования или применения указанного соглашения.