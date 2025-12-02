Рейтинг@Mail.ru
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных - РИА Новости, 02.12.2025
13:29 02.12.2025
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных
Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации межправительственного соглашения с Индией о порядке направления воинских формирований, военных... РИА Новости, 02.12.2025
индия
россия
москва
госдума рф
в мире
индия, россия, москва, госдума рф, в мире
Индия, Россия, Москва, Госдума РФ, В мире
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных

Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных и техники

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации межправительственного соглашения с Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов.
Законом предусматривается ратификация соглашения между правительством РФ и правительством Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Индии на территорию России и организации их взаимного материально-технического обеспечения, подписанное в Москве 18 февраля 2025 года.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Некоторые страны хотят помешать развитию торговли с Индией, заявил Песков
Вчера, 13:10
Целью соглашения является создание договорно-правовой базы сотрудничества России и Индии в рамках направления воинских формирований, осуществления заходов в порт военных кораблей и использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами договаривающихся государств, а также при организации материально-технического обеспечения воинских формирований, военных кораблей, воздушных судов и другого оборудования.
Соглашением определяются основные направления и формы сотрудничества, порядок пересечения государственной границы и передвижения по территории, а также использования воздушного пространства, регулируются вопросы безопасности во время мероприятий по сотрудничеству, а также закрепляется механизм разрешения споров в случае возникновения разногласий относительно толкования или применения указанного соглашения.
При этом предусматриваются ограничения по численности нахождения одновременно на территории государства и в воздушном пространстве военных кораблей, военных воздушных судов и личного состава воинских формирований государства направляющей стороны.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Кремле проявили интерес к соглашению о трудовой миграции с Индией
Вчера, 13:21
 
ИндияРоссияМоскваГосдума РФВ мире
 
 
