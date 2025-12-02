https://ria.ru/20251202/voennye-2059190126.html
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных
2025-12-02T13:29:00+03:00
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке отправки военных и техники
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации межправительственного соглашения с Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов.
Законом предусматривается ратификация соглашения между правительством РФ
и правительством Индии
о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Индии на территорию России и организации их взаимного материально-технического обеспечения, подписанное в Москве
18 февраля 2025 года.
Целью соглашения является создание договорно-правовой базы сотрудничества России и Индии в рамках направления воинских формирований, осуществления заходов в порт военных кораблей и использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами договаривающихся государств, а также при организации материально-технического обеспечения воинских формирований, военных кораблей, воздушных судов и другого оборудования.
Соглашением определяются основные направления и формы сотрудничества, порядок пересечения государственной границы и передвижения по территории, а также использования воздушного пространства, регулируются вопросы безопасности во время мероприятий по сотрудничеству, а также закрепляется механизм разрешения споров в случае возникновения разногласий относительно толкования или применения указанного соглашения.
При этом предусматриваются ограничения по численности нахождения одновременно на территории государства и в воздушном пространстве военных кораблей, военных воздушных судов и личного состава воинских формирований государства направляющей стороны.