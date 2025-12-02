Рейтинг@Mail.ru
02.12.2025

Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 120 военных ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 02.12.2025
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 120 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 120 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 120 военных ВСУ

ВСУ потеряли более 120 военных в зоне действий "Южной" группировки

Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 120 военнослужащих ВСУ и 4 боевые бронемашины, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск, Резниковка, Северск, Славянск и Червоное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль "Mastiff" производства Великобритании, уничтожены восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и материальных средств, добавили в МО РФ.
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона
