https://ria.ru/20251202/voennye-2059177616.html
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 120 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 120 военных ВСУ - РИА Новости, 02.12.2025
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 120 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 120 военнослужащих ВСУ и 4 боевые бронемашины, сообщило во... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T12:55:00+03:00
2025-12-02T12:55:00+03:00
2025-12-02T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
краматорск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642937_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45579cca7da6cb292c0e7e87d571e460.jpg
https://ria.ru/20251202/vstrecha-2059125358.html
россия
константиновка
краматорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642937_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e802f9a8ec8235f7a2fea8820024bf90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, константиновка, краматорск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Краматорск, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Южной" группировки уничтожили более 120 военных ВСУ
ВСУ потеряли более 120 военных в зоне действий "Южной" группировки