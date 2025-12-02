Рейтинг@Mail.ru
Водитель из Королева обжаловал лишение прав за номер без российского флага - РИА Новости, 02.12.2025
15:43 02.12.2025
Водитель из Королева обжаловал лишение прав за номер без российского флага
Водитель из Королева обжаловал лишение прав за номер без российского флага - РИА Новости, 02.12.2025
Водитель из Королева обжаловал лишение прав за номер без российского флага
Водитель обжаловал решение суда о лишении его водительских прав за номер без российского флага, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда. РИА Новости, 02.12.2025
общество, россия, московская область (подмосковье), королев, валерий фадеев, владимир колокольцев, московский областной суд
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Королев, Валерий Фадеев, Владимир Колокольцев, Московский областной суд
Водитель из Королева обжаловал лишение прав за номер без российского флага

Водитель Infiniti из Королева обжаловал лишение прав за номер без флага РФ

Здание Московского областного суда. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Водитель обжаловал решение суда о лишении его водительских прав за номер без российского флага, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"В Королёвский городской суд Московской области поступила жалоба на постановление... Слушание по жалобе назначено на 11 декабря", - сказали в суде.
Как ранее сообщили в пресс-службе, сотрудники остановили автомобиль Infiniti QX 56 в Королеве. Выяснилось, что номерные знаки были подложными - высота и толщина букв и цифр не соответствовали требованиям ГОСТ, изображение флага РФ отсутствовало. Дело передали в суд.
Суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.2 КоАП РФ, и назначил наказание в виде шести месяцев лишения права управления транспортными средствами.
Ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что председатель СПЧ Валерий Фадеев направил письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на участившуюся практику использования номерных знаков на автомобилях без российского триколора. Он предложил ввести единый стандарт номерных знаков и дать срок привести их в соответствие, например, в течение года.
Совфед одобрил закон о контроле качества обучения в автошколах
26 ноября, 11:28
 
Общество Россия Московская область (Подмосковье) Королев Валерий Фадеев Владимир Колокольцев Московский областной суд
 
 
