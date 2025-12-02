Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с Путиным
13:51 02.12.2025 (обновлено: 14:22 02.12.2025)
Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково-2 в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2025
россия, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф, мирный план сша по украине, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине, В мире
Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Во Внуково-2 приземлился самолет с Уиткоффом на борту

Самолет делегации США садится в аэропорту "Внуково-2" в Москве. 2 декабря 2025
Самолет делегации США садится в аэропорту Внуково-2 в Москве. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет делегации США садится в аэропорту "Внуково-2" в Москве. 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково-2 в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Борт совершил посадку примерно в 13:45 мск.
В аэропорту Уиткоффа встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина и спецпосланника Трампа начнется после 17:00. На ней будут обсуждаться вопросы, затронутые на встрече с представителями Украины.
В воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций США и Украины. От американской стороны в ней участвовали Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и глава Госдепа Марко Рубио. Последний назвал состоявшиеся переговоры полезными и продуктивными, но отметил, что впереди еще много работы.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Встреча Путина и Уиткоффа приблизит мирное урегулирование, считает эксперт
Вчера, 10:39

Как писали зарубежные СМИ, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. По данным телеканала CNN, стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что изначальный план по разрешению конфликта был серьезно доработан.

По информации AFP, накануне Уиткофф вновь встретился с представителями Киева, а именно с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. После этого последний отправился в Ирландию, чтобы представить подробный отчет Владимиру Зеленскому.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Эксперт рассказал, что США нужно сделать после встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 03:49

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
Вчера, 08:00
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСтив УиткоффМирный план США по УкраинеВ мире
 
 
