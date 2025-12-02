КИШИНЕВ, 2 дек - РИА Новости. Власти Молдавии не смогут продержаться до конца своего мандата, так как меняется политическая конъюнктура на Западе, при беспрецедентной поддержке которого молдавское руководство не создало ничего значимого ни для экономики, ни для других сфер, считает экс-президент страны, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.

По его словам, до сих пор молдавские власти "выживали" на "страшилках" о войне и на молчаливой поддержке из Брюсселя. "Но война и поддержка закончатся, это лишь вопрос времени. И смена власти в Молдове неизбежна", - подчеркнул он.