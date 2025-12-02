https://ria.ru/20251202/vladivostok-2059134875.html
Во Владивостоке возбудили дело после смерти пациента во время операции
Во Владивостоке возбудили дело после смерти пациента во время операции - РИА Новости, 02.12.2025
Во Владивостоке возбудили дело после смерти пациента во время операции
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как пациент умер во время операции по пересадке волос в одной из частных... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:56:00+03:00
2025-12-02T10:56:00+03:00
2025-12-02T11:33:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
первомайский район
андрей капустин
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
россия
первомайский район
Во Владивостоке возбудили дело после смерти юриста во время пересадки волос