Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке возбудили дело после смерти пациента во время операции - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 02.12.2025 (обновлено: 11:33 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/vladivostok-2059134875.html
Во Владивостоке возбудили дело после смерти пациента во время операции
Во Владивостоке возбудили дело после смерти пациента во время операции - РИА Новости, 02.12.2025
Во Владивостоке возбудили дело после смерти пациента во время операции
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как пациент умер во время операции по пересадке волос в одной из частных... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:56:00+03:00
2025-12-02T11:33:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
первомайский район
андрей капустин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059147066_0:0:1748:983_1920x0_80_0_0_6a51fd7a0b5b15de70639f28980dc56c.jpg
https://ria.ru/20250728/ssha-2031979467.html
владивосток
россия
первомайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059147066_354:0:1694:1005_1920x0_80_0_0_576dd2d740a2c4b03d6a97c83dae9c96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, первомайский район , андрей капустин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владивосток, Россия, Первомайский район , Андрей Капустин, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке возбудили дело после смерти пациента во время операции

Во Владивостоке возбудили дело после смерти юриста во время пересадки волос

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramПрокуратура организовала проверку одной из клиник города Владивостока после смерти пациента
Прокуратура организовала проверку одной из клиник города Владивостока после смерти пациента - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Прокуратура организовала проверку одной из клиник города Владивостока после смерти пациента
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как пациент умер во время операции по пересадке волос в одной из частных клиник Владивостока, сообщает прокуратура региона.
В воскресенье региональное управление СК РФ сообщило, что следователи выясняют обстоятельства смерти 31-летнего мужчины, предварительно, во время плановой операции в частной клинике во Владивостоке.
"Прокуратура Первомайского района Владивостока признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)... в ходе операции по пересадке волос", - говорится в Тelegram-канале прокуратуры.
В надзорном ведомстве отметили, что инцидент произошёл 28 ноября, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, пациентом был известный юрист из Владивостока Андрей Капустин.
Больница - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Врачи не заметили смерть пациента во время операции в США
28 июля, 16:30
 
ПроисшествияВладивостокРоссияПервомайский районАндрей КапустинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала