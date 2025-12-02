МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские студенты и молодые ученые будут разрабатывать еду будущего в новом центре исследований и разработок - совместном проекте Национального исследовательского университета ИТМО и российского ритейлера "Вкусвилл", рассказали РИА Новости в пресс-службе торговой сети.

Вкусвилл " и университет ИТМО объявили о запуске совместного R&D-центра (центр исследований и разработок - ред.) пищевых инноваций. На его базе студенты, аспиранты и молодые ученые будут создавать новые продукты и проходить весь путь R&D: от идеи в лаборатории до тестовой партии на полках магазинов "Вкусвилл", - рассказали в компании.

Там уточнили, что задача центра - не просто генерировать идеи "умной" еды, а поставлять на полки торговой сети готовые к запуску продукты с научной добавленной стоимостью. При этом молодым исследователям предстоит разрабатывать продукты "под ключ", изучать проблемы покупателей, разрабатывать рецептуры и технологии, просчитывать экономику и создавать прототипы, которые впоследствии могут пойти в производство.

Отмечается, что в проекте могут принять участие не только студенты ИТМО, но и любые новаторы, учащиеся других учебных заведений. "Команды, в которые войдут студенты разных специальностей - от пищевых технологов до дизайнеров и экономистов, которые будут выдвигать гипотезы, создавать рецептуры и испытывать их в лабораториях ИТМО", - подчеркнули в компании.

Как уточнили в пресс-службе ритейлера, университет предоставляет инфраструктуру, методическое и управленческое сопровождение. В то же время сеть обеспечивает экспертизу, методологию и гарантирует "тестовую полку" для всех новинок, успешно прошедших внутренний отбор и дегустацию. На финальном этапе разработки будут передаваться проверенным производителям, которые организуют полноценный выпуск.

По словам лидера развития инноваций ритейлера Сергея Куницына , которые приводит пресс-служба, совместный проект - редкий и ценный пример искренней синергии науки, образования и бизнеса. "Здесь нет формальных договорённостей ради видимости - только глубокая взаимная заинтересованность. Мы создаём не просто новые продукты, а инновации, пропитанные наукой: каждая новинка - результат точных исследований, обоснованной ценности и безупречной безопасности", - подчеркнул он.

Новый центр разработок был запущен в рамках другого проекта университета - "Центра Фудтех", междисциплинарного исследовательско-образовательного центра, сосредоточенного на инновациях в сфере питания, пояснили в компании.